فنانة شهيرة: بعمل موبقات لكن لا أقترب الكبائر وباقي شئ بسيط على الهداية الكاملة





أكدت الفنانة غادة إبراهيم أن مشهد الإغراء الذي قدمته في فيلم "الإمبراطورة" بطولة نادية الجندي، كان سببا في طلاقها.

جاء ذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "تابوو" تقديم الإعلامي العراقي، نزار الفارس، والذي يبث عبر قناة "دجلة" الفضائية حيث قالت: "قدمت الإغراء مرة واحدة فقط في فيلم الإمبراطورة، وأثناء طرح الفيلم في دور العرض، كان في مشاكل وخلافات بيني وبين زوجي، وساهم هذا المشهد في الإسراع بالطلاق".

أكدت غادة إبراهيم في المقابلة التليفزيونية مع نزار الفارس، أنها قامت بأداء مناسك العمرة منذ شهر، وعندما أخبرها مقدم البرنامج بأن شكل ملابسها لم يتغير بعد أداء العمرة ردت عليه قائلة: "في فرق بين الموبقات والكبائر.. ومن العمرة للعمرة تمحو ما بينهما".

وواصلت غادة إبراهيم حديثها قائلة: "أعشق أرتداء استايل في المناسبات وسواريه في الأفراح وترنجات في النوادي، والحمد لله لا أقرب الكبائر، كنت أول مرة أعمل عمرة، مقتنعة أن الحجاب فرض، وباقي شيء بسيط على الهداية الكاملة".