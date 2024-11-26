فقدان 17 وإنقاذ 28.. فيديو للحظة غرق مركب سياحي في مرسى علم

وثق مقطع فيديو لحظة غرق مركب سياحي بمنطقة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر.

ووجه محافظ البحر الأحمر ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فور تلقي بلاغ عن حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" الذي يقل 31 من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردا، فيما أعلن عن العثور على 28 ناجيا بينما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

وأشار إلى أن الفرقاطة الفاتح والطائرات التابعة للقوات المسلحة تستمر في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة.

من جانبه قال عمرو حنفي ، محافظ البحر الاحمر، إن هناك بيانًا صدر من المحافظة التي تلقت بلاغًا عنمغرف مركب سياحي في الساعة الخامسة صباحًا ، وتم انقاذ بعض السياح الأسبان والألمان وبعض المصريين.

وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن غرق المركب لم يستغرق أكثر من 7 دقائق بسبب سوء الاحوال الجوية، مشيرًا إلى أن هناك موجة مرتفعة قامت بقلب المركب، وهناك مجموعة من السياح لم تستطع أن تخرج من المركب نظرًا لسرعة الحادث.