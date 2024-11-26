الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
توقيت مصر 11:42 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإمارات تنشر صور المتهمين بخطف وإنهاء حياة حاخام في جيش الاحتلال

شاهد رد فعل سعد الصغير لحظة نطق القاضي بحكم سجنه 3 سنوات

فقدان 17 وإنقاذ 28.. فيديو للحظة غرق مركب سياحي في مرسى علم

شاهد.. حصان يتجمد في شوارع مدينة تركية من شدة البرد

حسين فهمي يصدم فنانة شهيرة ويرفض التقاط صورة معها

نص مليون.. حكم قضائي ضد مرتضى منصور لصالح الخطيب

يقترب من رقم تاريخي.. سعر الدولار يقفز في تعاملات اليوم

بعد تصريحات سعد الدين الهلالي الصادمة.. بيان عاجل من مجلس "الأزهر"

دولة خليجية تعلن عن الجنسية الأكثر ارتكاباً للجرائم: غير مرحب بها

أول تعليق إيراني رسمي على التورط في اغتيال إسرائيلي بالإمارات

فقدان 17 وإنقاذ 28.. فيديو للحظة غرق مركب سياحي في مرسى علم

Capture
ا
الثلاثاء، 26-11-2024 09:44 ص

 

وثق مقطع فيديو لحظة غرق مركب سياحي بمنطقة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر.

ووجه محافظ البحر الأحمر ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فور تلقي بلاغ عن حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" الذي يقل 31 من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردا، فيما أعلن عن العثور على 28 ناجيا بينما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

وأشار إلى أن الفرقاطة الفاتح والطائرات التابعة للقوات المسلحة تستمر في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة.

من جانبه قال عمرو حنفي ، محافظ البحر الاحمر،  إن  هناك بيانًا صدر من المحافظة  التي تلقت بلاغًا عنمغرف مركب سياحي في الساعة الخامسة صباحًا ، وتم انقاذ بعض السياح الأسبان والألمان وبعض المصريين.

 وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن غرق المركب لم يستغرق أكثر من 7 دقائق بسبب سوء الاحوال الجوية، مشيرًا إلى أن هناك موجة مرتفعة قامت بقلب المركب، وهناك مجموعة من السياح لم تستطع أن تخرج من المركب نظرًا لسرعة الحادث.

 ولفت إلى أن القوات البحرية والجوية لم تتأخر لحظة في البحث عن الناجيين  والمفقودين، مشيرًا إلى أن عدد المفقودين 16 فردًا، منهم أربعة مصريين، والباقي أجانب، والناجين وصل لـ28 فردًا.

إقرأ ايضا

Capture

شاهد رد فعل سعد الصغير لحظة نطق القاضي بحكم سجنه 3 سنوات

Capture

حسين فهمي يصدم فنانة شهيرة ويرفض التقاط صورة معها

407512123121245645

نص مليون.. حكم قضائي ضد مرتضى منصور لصالح الخطيب