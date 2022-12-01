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فضيحة تضرب منتخب صربيا في قطر.. أقام علاقة جنسية مع زوجة زميله حارس المرمى

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فضيحة تضرب منتخب صربيا في قطر.. أقام علاقة جنسية مع زوجة زميله حارس المرمى

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فضيحة منتخب صربيا
Native
Teads
الخميس، 01-12-2022 10:55 ص


كشفت تقارير إعلامية، عن حدوث أزمة داخل معسكر المنتخب الصربي لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بسبب فضيحة جنسية كان بطلها دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وعلى الرغم من أن فلاهوفيتش يعد أحد أبرز الأسماء في قائمة المنتخب الصربي، إلا أنه لم يتمكن من المشاركة كلاعب أساسي في المباراتين، مما وضع العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وكشفت صحيفة " Vecernji" ، عن فوضى سائدة في غرفة الملابس، وتتزايد المعلومات حول وجود فضيحة جنسية داخل المنتخب، إذ زعمت مصادر الصحيفة أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر "22 عاما" قد دخل في علاقة جنسية مع زوجة زميله حارس المرمى بريدراج راجكوفيتش.
وتزوج راجكوفيتش من آنا كاكيتش في 2018، وأفادت تقارير إعلامية عن وجود علاقات بين بعض اللاعبين مع صديقات أو زوجات لاعبين آخرين، قيل إنها أدت إلى شجار في التدريبات، حسب صحيفة " Vecernji"، على الرغم من أن قائد المنتخب دوشان تاديتش نفى ذلك.
 

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