فضيحة.. تسريب صور لـ«ميغان ماركل» في شاطئ العراة بدون ملابس

الثلاثاء، 25-01-2022
01:21 م
نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً مسربة لدوقة ساسكس ميغان
ماركل في فترة العزوبية وهي على شاطئ العراة
.
هذه الصور "الخاصة" تم تسريب
ها بشكل مفاجئ لميغان، تزعم مصادر
مختلفة أن صورها الخاصة تم اختراقها من هاتفها الخلوي.
يعتقد بعض الناس أن الهاكر روسي الجنسية، وقد وظفه بوتين لتعذيب العائلة
المالكة حسب بعض المواقع الالكترونية التي اتخذت الموضوع على انه سياسي بحت.
هذه هي فضيحة ميغان الأولى بصفتها زوجة الأمير هاري، الذي يأمل ان تكون
الاخيرة، وان تختفي كل الصور التي سربت لزوجته، حسب موقع الفن.