«فسق وفجور ومثلية جنسية».. الفنانة مها أحمد أمام القضاء بسبب هذا الفيديو
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الأربعاء، 15-12-202101:50 م
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة مها أحمد، والذي اتُهمت
بسببه بنشر الفسق والفجور.
وجاء قرار القضاء بعدما تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع،
ببلاغ ضد مها أحمد لاتهامها بنشر الفسق والفجور، ذاكراً في بلاغه أن المشكو في
حقها خرجت ببث مباشر مرفق بالأسطوانة المدمجة، وظهر معها شاب ممن يدعون إلى
المثلية، وهذا واضح من الصور الخاصة بحسابه، وأجريا حواراً مع أحد الأشخاص، قيل
إنه طبيب صيدلي يدعي أنه سيدة.
وتابع فرحات في بلاغه ضد مها أحمد: أن الحوار بدأ بحديث به إيحاءات جنسية
صريحة والمشكو في حقها تسانده في ذلك بل وتطلب منه أن يجاريه بالحديث، ويطلب منه
توجيه الكلمات والتي بها تحريض على الفسق والفجور، ثم تختم حديثها أمام الجميع
الحاضرين في البث المباشر المعلن بشكل عام كما هو موضح بالفيديو المرفق بالأسطوانة
المدمجة، بأن الأطباء الصيادلة جميعهم ووصفتهم بكلمة سيئة، لتنال أمام متابعيها
بآلاف من طائفة معينة وتحتقر مهنة الطب التي ما دام قدمت للشعب المصري الكثير والكثير
وضحى من أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة الفيروس اللعين كوفيد-19، وكل ذلك غير
مهتمة بأنها تصدر رسالة سيئة عن الفن والفنانين.
وأكد: الفنانة تسيء بشكل مباشر للمجتمع المصري، مرتكبة عدة جرائم من خلال
هذا التطبيق، وقد تداول كثير من أصحاب المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك
الواقعة، معلنين مطالبتهم بمحاكمة كل شخص ارتكب جريمة بغض النظر عن صفته وشخصه،
فنحن دولة قانون وقانون الدولة أباح من خلال نص المادة 25 من قانون الإجراءات
الجنائية، لكل من علم بجريمة أن يبلغ عنها ما دام تدخل في اختصاص النيابة العامة
للتحقيق.