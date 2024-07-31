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فستان هند عاكف الجرئ يثير ضجة.. والفنانة ترد

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الأربعاء، 31-07-2024 03:43 م

شاركت  الفنانة هند عاكف ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، خلال حضورها حفل افتتاح الدورة 17 من المهرجان القومي للمسرح المصري مساء الثلاثاء.

 

واثارت الفنانة هند عاكف الجدل  بعد ظهورها بشعر ذهبي وفستان أزرق يشبه إلى حد كبير بذلة الرقص.

وانفعلت هند عاكف خلال لقاء صحفي بعد تلقيها سؤالاً عن ظهور وشم تحت بطانة فستانها، وردت قائلة: "مفيش تاتو متهزرش وإوعى تقول الكلام ده".

وأضافت: "الفستان ده يا جماعة فيه بطانة بلون الجسم، ومفيش فيه أي مشكلة ومش عريان، ده فستان أوف شولدر عادي ومش جريء".


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