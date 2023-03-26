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"فردة وفردة".. حذاء محمد منير يثير ضجة على مواقع التواصل

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منير
Native
Teads
الأحد، 26-03-2023 10:04 ص

 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للكينج محمد منير أثناء تسجيله لتتر مسلسل سره الباتع.

 

وظهر منير فى الصورة بحذاء لون ولون، وهو ما أثار استغراب جمهوره على صفحات التواصل الاجتماعي وانقسم الجمهور ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.

 

وأكد البعض أن ظهور منير بهذا الحذاء لكونه يتماشى مع الموضة لعام 2023.

 

وكشف المخرج خالد يوسف، كواليس وتفاصيل موافقة المطرب محمد منير على غناء تتر مسلسل “ سره الباتع”.

 

وقال خالد يوسف في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،:"   محمد منير سمع لحن التتر من سره الباتع، فوافق على الفور ".

 

 وأضاف خالد يوسف:"فاضلي يومين تصوير في مسلسل سره الباتع، وننتهى من العمل بشكل كامل "، وتابع خالد يوسف :"تحمست لـ سره الباتع لأن الدراما  الخاصة بسره الباتع تتحمل 60 حلقة مش 30 حلقة".

 

ويشارك الكينج محمد منير فى رمضان هذا العام فى أكثر من عمل حيث يقدم تتر مسلسلي عملة نادرة لنيللى كريم وسره الباتع لأحمد فهمي وأحمد السعدني ومن إخراج خالد يوسف.

 

كما يشارك منير أيضا هذا الموسم بغناء أكثر من إعلان، وهو ما جعله يتصدر صفحات التواصل الإجتماعي بأعماله منذ بداية الشهر الكريم.

 

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