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أحمد حسام ميدو : صعبان عليا هذا النجم الكبير لأنه " اتهزأ "
أحمد حسام ميدو : صعبان عليا هذا النجم الكبير لأنه " اتهزأ "
السبت، 03-04-2021
08:10 ص
أحمد عادل شعبان
أكد أحمد حسام
ميدو
- مقدم برنامج أوضة اللبس - أن جوزيه
مورينيو
نجم كبير في عالم التدريب.
وقال في تصريحات له : نفسي
مورينيو
يكسب مع
توتنهام
علشان بيصعب عليا لما مدرب كبير "يتهزأ" .
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المصريون
مورينيو
ميدو
توتنهام
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