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فاجعة.. مصرع عروسين أثناء زفافهما بالشرقية

مصرع عروسين أثناء زفافهما بالشرقية
مصرع عروسين أثناء زفافهما بالشرقية
Native
الجمعة، 11-06-2021 07:26 م الطيب حسين
شهدت قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية فاجعة مروعة حيث لقي عروسَان مساء أمس الخميس مصرعهما؛ أثناء توجههما لمكان حفل الزفاف إثر انقلاب سيارة الزفة التي يستقلانها في إحدى الترع.

ولقي كل من العريس محمد السيد عيد (21 عامًا) وعروسه سالي رضا (18 عامًا) حتفهما، وكذلك شقيقتها نورا التي كانت ترافقهما.

وتم بمساعدة الأهالي استخراج جثتَي العروس وشقيقتها أولًا، فيما عمل ضباط الإنقاذ النهري على البحث عن جثة العريس.

وتناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي ما حصل في المأساة التي وصل إليها يوم "محمد وسالي" الكبير.

وأشاروا إلى أن كلًا من العروسَين ومن معهما كانوا في زفة السيارات في طريقهم إلى مكان إقامة حفل الزفاف عندما فقد السائق التحكم بالسيارة، فكان مصيرها السقوط في ترعة مياه للصرف الزراعي.
 

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