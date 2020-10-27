الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:44 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

غرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. تعرف على عقوبات قانون المرور الجديد

قانون المرور
قانون المرور الجديد
 
الثلاثاء، 27-10-2020 12:49 ص المصريون ـ متابعات
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن نوعية المخالفة تكون بحجم ارتكاب الجريمة، منها السير عكسا، أو تخطي السرعة المعلنة.
وأضاف اللواء أحمد هشام، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الكباري تم إنشائها على أحدث النظم العالمية مما أعطى لها مظهر جمالي.
وأوضح أن عقوبات قانون المرور الجديد تشمل 5 شرائح، لافتاً إلى أن الشريحة الأولى تكون غرامةها حد أقصى 200 جنيه، وتشمل ارتداء النظارة الطبية أثناء القيادة، عدم وجود طفاية الحريق، أما الشريحة الثانية تكون من 200 إلى 400 جنيه تشمل ارتداء الخوزة أثناء قيادة الدراجة النارية، عدم ارتداء حزام الأمان، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وتابع: الشريحة الثالثة غرامةها من 500 إلى 1000 جنيه، وتشمل انتهاء رخصة القيادة، والشريحة الرابعة تبدأ من 2000 جنيه حتى 4 آلاف جنيه وتشمل عدم الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم سير بعض أنواع السيارات في أوقات معينة، أما الشريحة الخامسة وتكون غرامةها من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه وتشمل تعمد تعطيل حركة المرور، التعدي على رجال المرور، السير عكس الإتجاه عمدا.
وأردف: أن المادة 84 في قانون المرور غرامةها تبدأ من 5 آلاف جنيه بحد أدني وتصل إلى 20 ألف جنيه، وهي عدم الإدلاء ببيانات لجهات التحقيق نتيجة ارتكاب حادث مروري، إقامة مطبات صناعية، إتلاف الإشارات الضوئية عمدا، اغلاق طريق دون أخذ تصريح، وتحويل الجراجات إلى محلات.
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا