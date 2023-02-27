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عميد معهد القلب يفجر مفاجأة عن علاقة الزواج بأمراض القلب

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جمال شعبان
Native
Teads
الإثنين، 27-02-2023 01:58 م

 

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الزواج مفيد للقلب والعزاب أكثر عرضة لفشل وهبوط القلب أكثر من المتزوجين.

 

وكتب جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:" حسب دراسة أمريكية حديثة بس الدراسة بتتكلم عن الزواج السعيد مش الزواج وخلاص تزوجوا تصحوا."

 

كشفت دراسة أمريكية أن الزواج السعيد هو حقًا مفتاح حياة أطول وأكثر صحة، توصل باحثون إلى أن احتمال وفاة العزاب مدى الحياة بسبب قصور القلب في غضون خمس سنوات من التشخيص أكثر بمرتين من الرجال المتزوجين.

 

قد يكون هذا بسبب عدم احتمال وجود شخص آخر يراقب صحتهم، ومع ذلك يبدو أن نفس التأثير الوقائي ينطبق أيضًا على الرجال الذين كانوا أراملًا أو مطلقين أو منفصلين.

 

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