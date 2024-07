عمرو يوسف يكشف سر السعادة: تسمع كلام مراتك

تحدث النجم عمرو يوسف عن سر السعادة من مفهومه الشخصي.قال عمرو يوسف : "سر السعادة إنك تسمع كلام مراتك، ومصر على رأيي"، وذلك خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي".وتابع: احنا معندناش سر السعادة، محدش عنده سر السعادة، أنا اتبسطت في لقائي في بودكاست W، واستفدت منه واستفدت من كلام كندة علوش، كلنا عايشين ندور على حظات السعادة"، وذلك بعد حضوره مع زوجته كندة علوش في لقاء عن The Pursuit of Happiness أو السعي خلف السعادة، هو عنوان الندوة التي استضافتها Mountain View كطريقة جديدة لعرض الحلقة الأخيرة من بودكاست The W الذي تقدمة دينا غبور