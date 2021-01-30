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عمرو موسى يكشف واقعة انفعاله على «مبارك» وضرب الباب

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موسى ومبارك
 
السبت، 30-01-2021 09:38 ص المصريون

رد عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الأسبق للجامعة العربية، على تصريحات زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية سابقًا، بشأن انفعاله على الرئيس الراحل حسني مبارك في فترة حكمه، وخروجه منفعلًا وغلق الباب بقوة.
وقال "موسى" خلال لقاء له في برنامج "الذاكرة السياسية"، المذاع على قناة العربية ما قاله: "رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصري سابقا زكريا عزمي، بشأن وقوع خلاف حاد بينه وبين الرئيس الراحل وأنه رفع صوته عليه وضرب الباب خلفه لم يحدث بهذا الشكل".
وأضاف "موسى"، أنه لم يحتد على الرئيس الراحل وإنما تحدث معه بصراحة، مشيرا إلى أن مبارك ربما لم يقبل حديثه ولكنه لم ينفعل عليه.
وأشار إلى أنه لم يغلق الباب. ومضى قائلا: "محدش بيقفل الباب ..هناك موظف مختص بفتح وإغلاق الباب".
وأعلن عمرو موسى مؤخرًا شفاءه من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه لفترة بالعزل الصحي بعد إصابته بالفيروس، قبل أن يتعافى.
 

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