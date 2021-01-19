الثلاثاء 19 يناير 2021
توقيت مصر 22:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الموت يفجع فنانًا شهيرًا وتركي آل الشيخ أول الناعين

شاهد.. بوتين يشارك بالاستحمام في عيد الغطاس

مفاجأة في قفز محمد رمضان من أعلى برج القاهرة

باتشيكو يطالب لاعبي الزمالك بالتواضع بعد تصدر الدوري

السعودية.. استغلال مياه الوضوء لزراعة 15 مليون شجرة

تعرف على مواجهة الأهلي.. القرعة الكاملة لكأس العالم للأندية

عصام الحضري يهاجم محمد فضل بوصف مُهين

رئيس البرلمان يطرد محمد عبدالعليم داوود بسبب «اللي على راسه بطحة»

«إيه رأيك في مراتي.. عجبتك؟» زوجة تكشف تفاصيل صادمة

بث مباشر.. مباراة الزمالك والجونة في الدوري

ADS
 

شاهد.. بوتين يشارك بالاستحمام في عيد الغطاس

Capture
بوتين
 
الثلاثاء، 19-01-2021 08:49 م محمد فضل - متابعات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين شارك في هذا العام أيضا، في فعاليات عيد الغطاس.
وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: “سألني كثيرون، عما إذا كان بوتين قد شارك في الاستحمام في عيد الغطاس هذا العام. أنتم تعلمون أنه يقوم بذلك بشكل تقليدي. هذا تقليد يتبعه. وهو لا يغير التقاليد”.
ولم يقدم بيسكوف، أية تفاصيل أخرى.
ومن المعروف أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تحتفل ليلة 19 يناير من كل عام، بتعميد السيد المسيح، وتشمل تقاليد العيد الغطس في المياه ثلاث مرات، أسوة بالمسيح الذي عمده يوحنا المعمدان.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

إقرأ ايضا

2019_5_21_22_10_49_250

الموت يفجع فنانًا شهيرًا وتركي آل الشيخ أول الناعين

13-1-2019_15_42_05_GomhuriaOnline_1547386925

«إيه رأيك في مراتي.. عجبتك؟» زوجة تكشف تفاصيل صادمة

أرشيفية

الحكم في قضية اغتصاب هزت الخليج.. صورها عارية وعاشرها

أخبار متعلقة

images

الإمارات.. يتلصص على جارته أثناء استحمامها