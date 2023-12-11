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عمرو أديب: أحمد حلمي يعيش ظروف نفسية صعبة جدًا

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عمرو أديب: أحمد حلمي يعيش ظروف نفسية صعبة جدًا

الإثنين، 11-12-2023 01:07 م


يعيش الفنان أحمد حلمي حالة نفسية سيئة بعد وفاة شقيقه الأكبر "خالد".
وأفصح الإعلامي عمرو أديب عن الظروف الصعبة التي يمر بها الفنان أحمد حلمي.
وقدّم أديب التعازي الحارة لأحمد حلمي، مشيرا إلى أنه يمر بظروف صعبة جداً بعد فقدان شخص كان له مكانة خاصة في حياته.
وأوضح عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر" أن أحمد حلمي يعاني من الحزن الشديد بسبب وفاة شقيقه، وأنه يمر بظروف مؤلمة.
وطالب بدعم الجميع لأحمد حلمي في هذه المحنة، مشيرًا إلى أن الفنان يحظى بدعم كبير من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.
وأضاف: "أحمد فنان جميل ومحترم ولما يكون عنده حزن كبير زي اللي هو فيه دا كلنا بنقف معه".
وكشف عمرو أديب عن تفاصيل العزاء الثاني الذي يُقام في القاهرة، بعد تلقي أحمد حلمي العزاء الأول في بنها.
أشار إلى أن العزاء سيُقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالقاهرة.
يذكر أن شقيق أحمد حلمي، خالد، قد فارق الحياة يوم 8 ديسمبر، وكان أحمد حلمي قد أعلن عن وفاة شقيقه عبر حسابه على "فيسبوك"، وناشد الجميع بالدعاء له.

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