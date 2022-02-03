السبت 05 فبراير 2022
توقيت مصر 17:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

أردوغان يعلن إصابته وزوجته بـ أوميكرون

بدولة إسلامية.. مرضى داخل مستشفى يقتلون مريضًا ويأكلون أحشائه(صور)

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

حارس مغربي يسجل أغرب هدفًا في العالم في شباكه

فرق الإنقاذ تصل إلى مكان توضع الطفل ريان

بالصور.. طبيب ينتحر من الطابق السابع تاركًا رسالة صادمة

أول ظهور لـ بدر خلف بعد تحوله إلى فتاة رسميًا

ADS
 

عمتها صورتها عارية خِلسة في غرفة نومها وتسببت في طلاقها بعد شهرين زواج

323266_2_1623312267
ا
Native
Teads
الخميس، 03-02-2022 09:45 ص

كشف ضحية ابتزاز الكتروني جديد في مصر، ويدعى طارق إبراهيم، من إحدى قرى شبين الكوم بمحافظة المنوفية تفاصيل صدمته في شقيقته التي صورت ابنته عارية في غرفة نومها.
وقال الأب، إنه فوجئ بأحد الجيران يستوقفه ويعتذر له ويبلغه بوجود صورة خادشة للحياء لابنته على مجموعة القرية، مؤكدًا أن شقيقته استغلت تواجدها بمنزله وصورت ابنته في غرفة نومها، دون حياء أو الأخذ بالاعتبار صلة الدم والأخوة.
وقال إنه كان من الممكن أن يضيع ويضيع معه الأسرة بأي تصرف غير مسئول لإعادة حق ابنته ولكنه اختار طريق القانون.
وأوضح ضحية الابتزاز الإلكتروني، أنه يعيش في شقة بمنزل والدته المتوفية مع 5 من بناته، وأن والدته كتبت لكلا منهما شقة في المنزل، لكن شقيقته وزوجها يفتعلون المشكلات، واصفا سلوك زوج شقيقته بغير السوي، والذي كان سببا لفصله من الخدمة كخفير نظامي بوزارة الداخلية ولا يستأمن دخوله لمنزله في ظل وجود بناته وزوجته.
وبين بأنه تعرض للخداع من شقيقته بعدما حضرت إليه وأخبرته بطلاقها، إلا أنها كانت تدبر مكيدة له ولبناته، مشددًا على أنها كانت السبب في طلاق ابنته بعد أقل من شهرين من زفافها، بالإضافة إلى مضايقتها له وتحرير أكثر من محضر ضده، كما أنها ادعت كذبا بأنه اعتدى عليها بالضرب وتم الحكم عليه أول درجة لعدم الحضور بشهر سجنا وتمت تبرأته في ما بعد.
 

إقرأ ايضا

Flickr_-_nicogenin_-_66ème_Festival_de_Venise_(Mostra)_-_Basma_Hassan

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

1011325_0

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

download

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

أخبار متعلقة

21-08-21-223258225

رهف القنون تخلع ملابسها السفلية وتظهر منطقة حساسة بشكل صادم

5ffc7df252ec4_1

رهف القنون تتخطى الجُرأة وتظهر عارية تمامًا

1711109_0

أول صورة من غرفة نوم محمد الأمين التي كان يرافق فيها فتيات دار الأيتام

22-06-21-742849318

رهف القنون تصدم الجميع بخلع بنطالها وإظهار كلمة"جريئة" على سروالها الداخلي