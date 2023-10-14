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علي نسمان توقع لحظة استشهاده قبل دقائق من غدر قوات الاحتلال...تفاصيل

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علي نسمان
السبت، 14-10-2023 02:43 م نسمه عبد الوهاب
علي نسمان توقع لحظة استشهاده وذلك قبل دقائق من غارة قوات الاحتلال التي داهمت منزله، ليستشهد الفنان الفلسطيني عن عمر ناهز 38 عامًا.
علي نسمان واللحظات الأخيرة قبل استشهاده

على نسمان نشر فيديو عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك قبل دقائق من استشهاده، وقال: «الاحتلال مش قادر على الأبطال اللي بيخبطوا على وشهم، بس قادرين على المدنيين في غزة».

وتابع: «الاحتلال مش قادر على اللي بيخبطهم على مناخيرهم، الدولة النووية اللي عاملة نفسها دولة، مش قادرين على الجنود الفلسطينيين، وهذا ما وعدنا به الله ورسوله».

واستكمل علي نسمان حديثه، وقال: «أنا بحكي معكم ممكن ينزل حجر بلوك عليا وتنتهي الرواية أو الرسالة وهو شرف عظيم، وفي النهاية شرف عظيم إن ربنا يصطفي منا الشهداء، شوفنا أطفال غزة بيلعبوا بيهم لعب، حياك الله يا شعب فلسطين، والله لو عملتوا إيه لا نخاف أو نهاب أحدًا غير الله».



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