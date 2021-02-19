الجمعة، 19-02-2021
08:23 م
الطيب حسين
قال الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطني المنحل سابقًا، إن مرحلة الرئيس المعزول محمد مرسي كانت انحراف عن هوية مصر
.
وتابع وزير الشباب الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر
" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر
"، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
تنموي سيغير وجه مصر
والأقرب لحقبة عبد الناصر.
وتابع: "مرحلة الرئيس مرسي انحراف عن التوجه الرئيسي للحياة السياسية المصر
ية من سنة 23".
وقال إنه برغم غضب بعض المواطنين من إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا أنهم يدركون جيدًا أنها في مصلحة الوطن وتنميته، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي
أعاد اللحمة بين المسلمين والأقباط.