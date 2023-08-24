"علقة ساخنة".. شاهد ما حدث للمتطرف حارق المصحف في السويد

الخميس، 24-08-2023
01:34 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمتطرف
حارق القرآن الكريم سلوان موميكا – مسيحي لاجئ عراقي في السويد
- وهو يتعرض للضرب..
وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعرض سلوان موميكا، الذي أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم، للضرب على يد شاب يُقال إنه عراقي وذلك في السويد
.
وفي الفيديو، يظهر شاب يرتدي قفازات ملاكمة وهو يوجه عدة لكمات وركلات نحو وجه وجسد موميكا، مطالبًا إياه بالرد بالضرب.
وعلق العديد من رواد مواققع التواصل الاجتماعي على الفيديو المنتشر، فيما يعتقد يعتقد الكثيرون إلى أن هدف هذا الفيديو قد يكون لجذب المشاهدين والانتشار، وذلك بعد انتشار مقطع آخر على تطبيق "تيك توك" يُظهر الملاكم نفسه أمام مركز شرطة في السويد
يقول فيه: "اتفقنا، أنا وسلوان، على القتال".
يذكر أن في يونيو من العام الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد
ويدعى سلوان موميكا (بعمر 37 عامًا) بدهس نسخة من القرآن الكريم وإشعال النار في بعض صفحاته أمام مسجد ستوكهولم المركزي. وقد أذنت الشرطة له بذلك وفقًا لقرار قضائي، مما أثار استنكارًا وتنديدًا واسعًا في العالمين العربي والإسلامي.