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شاهد.. امرأة تهاجم حارق المصحف بطفاية حريق

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شاهد.. امرأة تهاجم حارق المصحف بطفاية حريق

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الواقعة
الأحد، 20-08-2023 10:49 ص


ألقت شرطة السويد القبض على امرأة رشت المتطرف العراقي اللاجئ في السويد بمطفأة حريق بينما كان في احتجاج لحرق المصحف أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

 

وأظهر مقطع مصور من الموقع،  امرأة تركض نحو سلوان موميكا وترشه بالمسحوق الأبيض قبل أن يعترضها أفراد شرطة بالزي المدني أبعدوها عن المكان.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المرأة احتجزت للاشتباه في إزعاج النظام العام والعنف ضد أحد أفراد الشرطة.

 

وكان موميكا، وهو لاجئ من العراق، دنس المصحف في سلسلة من الاحتجاجات المعادية للإسلام التي أثارت غضبا واسعا عبر أرجاء العالم.

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