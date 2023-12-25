علاقة شاذة داخل فيلا.. قرار جديد من القاضي بشأن نهى الدكر

ارشيفية





قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس نهى الدكر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بنشر الفسق والفجور وتسهيل أعمال الدعارة.

وكانت أمرت نيابة الهرم، حبس نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم، وإخلاء سبيل الراقصة جومانة التونسية بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

ونفت المتهمة الرئيسية الاتهامات المنسوبة إليها بالاتجار بالبشر، وممارسة وتسهيل الدعارة وممارسة الفجور.

وفجرت تحريات الأجهزة الأمنية ومباحث الآداب بالجيزة مفاجآت في سقوط نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم حيث ألقي القبض عليها وهي في أحضان راقصة تدعى جومانة أثناء ممارستهما الفجور وعلاقة شاذة داخل فيلا في منطقة هرم سيتي.

وأوضحت التحريات الأولية أنه خلال تفتيش المتهمتين، عثر بحوزتهما على مبالغ مالية 300 ألف جنيه، وسيارة جب شروكي و4 هواتف، وبفحصها وُجد عدد من الفيديوهات والصور الخليعة، وتم تحريز المضبوطات وعرضها على جهات التحقيق.