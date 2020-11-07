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علاء وجمال مبارك يفاجئان الجميع في حفل زفاف هنادي مهنا

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علاء وجمال مبارك
 
السبت، 07-11-2020 05:02 م محمد فضل

فاجأ علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، جميع الحاضرين حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنا، أمس الجمعه بحضورهما للتهنئة.
وحضر جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حفل الزفاف، وظهرت الأجواء المبهجة في حفل الزفاف الذي أقيم داخل أحد الفنادق بالقاهرة.
وحرص عدد من الفنانين على حضور الحفل من بينهم: هاني رمزي وطارق عبدالعزيز والسيناريست نادر صلاح الدين والسيناريست محمد نبوي والمخرج أشرف فايق، كما حضر النجم تامر حسني الحفل بصحبة نجم المهرجانات حسن شاكوش.
وكان أحمد خالد صالح احتفل قبل أيام بعقد قرانه على هنادي مهنا، وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على خطبتهما في شهر ديسمبر 2019. والتقى أحمد خالد صالح وهنادي مهنى لأول مرة في عمل فني من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي عُرض في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ورياض الخولي وليلى أحمد زاهر وإنعام سالوسة، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.
 

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