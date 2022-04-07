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علاء مبارك: المعركة انتهت

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علاء مبارك
Native
Teads
الخميس، 07-04-2022 11:17 ص

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بإلغاء قرارات تجميد أموال والده الرئيس الراحل وأسرته.
وأشار نجل مبارك إلى ما أكدته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن العقوبات التي كانت مفروضة على والده وأسرته غير قانونية.
وكتب نجل مبارك على حسابه في تويتر: "‏في حكم جديد اليوم، المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تقدم اعترافًا قضائيًا جديدا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان".
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر".
كما قررت المحكمة، الأربعاء بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
 

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