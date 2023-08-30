عريس يقتل عروسته في شهر العسل رفقة والدته بالدقهلية.. السبب صادم!

الأربعاء، 30-08-2023
06:52 م
جريمة قتل مأساوية شهدتها مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية
، راحت ضحيتها عروس على يد زوجها بعد 20 يوم زواج فقط، بسبب خلافات بينهما.
المتهم يدعى "ش" تزوج من المجني عليها العروس "ر"، قبل الواقعة بـ 20 يومًا فقط، وعقب زواجهما بعدة أيام نشبت مشاجرات بسبب تدخل والدته في حياتهما.
والدة الزوج كانت تأخذ أغراضًا من "النيش" الخاص بالعروس دون استئذانها واستمرت المشادات الخفيفة بين العروسين بسبب والدة الزوج.
بمجرد أن قامت الزوجة بالشكوى لزوجها انهال عليها بالضرب وسمعت والدته صراخها فساعدته في التعدي عليها، وبعد دقائق من الضرب المبرح من الزوج لزوجته بمساعدة والدته، لفظت العروس أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحياة.
بعد وفاة العروس قام المتهمان بإلقائها من البلكونة وإبلاغ أسرتها أنها سقطت من البلكونة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
لكن التحريات التي أجريت بينت أن والدة العريس
استولت على مجموعة من الأكواب من نيش العروس وعندما حاولت العروس الضحية معاتبة زوجها على تصرفات أمه تعدى عليها بالضرب بالاشتراك مع أمه حتى لفظت الضحية أنفاسها الأخيرة.
وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت أن المتهم وأمه عقب ارتكابهما للواقعة حاولا إبعاد الشك عنهما وادعى أن العروس سقطت من علو من شرفة الشقة بالطابق الثالث، وبعد أن ألقى الإثنين بالجثة من البلكونة لم يفلتا من أيدي قوات الأمن حيث أكدت المناظرة والتحريات أن هناك إصابات في جسد الضحية نتيجة التعدي عليها بالضرب المبرح.
وبعد الضغط على المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة الاتهامات الموجهة إليهما بالقتل العمد.