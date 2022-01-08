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زوج يطالب المحكمة بفسخ عقد الزواج بعدما اكتشف أمرًا صادمًا في عروسته

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السبت، 08-01-2022 03:03 م

رفع زوج  دعوى ضد زوجته وعائلتها، وطلب أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بفسخ عقد الزواج، مشيراً إلى أنه تعرض للغش والتدليس على زوجته وعائلتها.
وقال الزوج أمام محكمة الأسرة: إن زوجته تعاني من حالة مرضية أخفتها عليه هي وأسرتها واكتشف بعد عقد قرانه غشهم له، وإصرارهم علي إتمام الزواج وإقامة الحفل في أسرع وقت.
واستكمل الزوج حديثه قائلاً: “مصابة بالجنون ولديها حالة مرضية نادرة كلفت أسرتها مئات الآلاف من الجنيهات لتلقي العلاج داخل مصر وخارجها، مما دفع عائلتها البحث عن الزوج ميسور الحال ليسدد لهم ما دفعوه، لأعيش في جحيم بسبب اختلاقها مشاكل معى لأتفه الأسباب”.
وأضاف الزواج في شكواه أنه قدم لها ذهب يعادل 150 ألف جنيه وبعد خلافات بينهم بسبب إخفائها حالتها المرضية، طلب أن يكون الطلاق بينهما ودياً تعرض للابتزاز، ورفضوا تسوية الاتفاقات بينهما.
 

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