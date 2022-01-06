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بعد طلاقها من الفيشاوي.. ندى الكامل تصدم الجميع بفيديو خادش للحياء شبه عارية

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بعد طلاقها من الفيشاوي.. ندى الكامل تصدم الجميع بفيديو خادش للحياء شبه عارية

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الخميس، 06-01-2022 12:13 م

أثارت ندى الكامل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أيام من طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي، حيث نشرت مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص على العامود بطريقة جريئة وبملابس اعتبرها البعض خادشة للحياء.
ويبدو أن ندى الكامل قررت الرد على طريقتها بعد نشر طليقها أحمد الفيشاوي، صور رفقة فتاة يحتفل معها برأس السنة الميلادية، حيث بدت في أوضاع جريئة هي الآخرى وبملابس تظهر الكثير من جسدها.
وكانت ندى الكامل، كتبت منشورا كبيرا على السوشيال ميديا، أعلنت خلاله انفصالها عن أحمد الفيشاوي، قائلة: «أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو أتركتك تعاني».

شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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