عرض سيارة عمرو أديب للبيع في مزاد علني بسعر لا يُصدق(صور)

الخميس، 01-04-2021
09:27 ص
المصريون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسيارة
الإعلامي عمرو أديب
التي
تعرض بها إلى حادث سير أدى إلى تلفيات وأضرار كبيرة بها، وقد تم عرضها في مزاد
علني للبيع
بسعر لا يُصدق.
وتم عرض السيارة
وهي من نوع "رانج روفر فوج"، بسعر 600 ألف جنيه،
بالرغم من تحطيمها وتهالكها.
وبدت السيارة
في حالة شبه متهالكة، بعد تدمير الجزء الأمامي لها بعد أن
اصطدمت بها إحدى السيارات التي كانت تحمل أنابيب الغاز من الخلف، ورفعها الونش بعد
ذلك.
وتعد هذه سيارة عمرو أديب
، من أفخم السيارات طراز SUV على مستوى العالم، والتي يصل سعرها إلى 3 ملايين
و690.000 جنيه مصري، عند شرائها جديدة ولكن في المزاد العلني بعد الحادث بيع
ت بأقل
من ربع ثمنها الأصلي تقريبًا.