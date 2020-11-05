عامل نظافة بالشرقية يعثر لفافة مال ويردها لصاحبها

الخميس، 05-11-2020
05:27 م
أحمد سالم
أكد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه عقب الإنتهاء من إحدي حملات النظافة المكبرة والتي يتم شنها داخل مدينة الزقازيق فوجئ بقيام الموظف المسؤول عن تحسين البيئة برئاسة المركز ويدعي "شحاتة النجار" يقوم بزيارته بمكتبه ويقوم بإعطائه لفافة
بها مبلغ مالى يقدر بحوالي ٩ آلاف جنيه.
وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق بأن الموظف أخبره انه خلال قيامه بأداء عمله وجد تلك اللفافة
قبل إلقائها بالقمامة، ويظهر من داخلها بصعوبة أوراق مالية، وبفتح اللفافة
تبين انه مبلغ مالى مصروف من أحد البنوك.
وأشار "فاروق" الي انه تم علي الفور التواصل مع إدارة البنك المدون علي الورق الملفوف به المبلغ المالي وتم التمكن من الوصول الي رقم هاتف الشخص وتم الإتصال به والتواصل معه وتسليمه المبلغ بمكتب رئيس المدينة.
ومن جانبه، فقد أعرب صاحب المبلغ عن سعادته باسترداد المبلغ، موجها الشكر إلى رئيس المدينة والموظف لأمانته في تأدية عمله وسعيه إلى التوصل له وتسليمه المبلغ.