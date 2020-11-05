الخميس 05 نوفمبر 2020
توقيت مصر 18:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس يوجه بسرعة تلبية احتياجات هذا الطفل

مصطفى الفقي: فوز بايدن برئاسة أمريكا لا يقلقنا

تفاصيل جديدة وصادمة في "استمناء" معيد على طالبة بالشرقية

الدولار يواصل الاستحواذ على الاهتمام بهذه الأسعار أمام الجنيه

الأهلى يقترب من حسم صفقة لاعب صن دوانز

"بن شرقي" يزين قائمة المغرب واستبعاد نجم الأهلى الجديد

شوبير يكشف أزمة تواجه القطبين في نهائي أفريقيا

وائل جمعة الزمالك فريق لا يقلق الأهلي

ميدو: يشيد بمستوى مصطفى محمد

"شوبير": الزمالك عزف لحن الخلود أمام الرجاء

ADS
 

عامل نظافة بالشرقية يعثر لفافة مال ويردها لصاحبها

الإعلامي أسامة كمال
مال
 
الخميس، 05-11-2020 05:27 م أحمد سالم
أكد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه عقب الإنتهاء من إحدي حملات النظافة المكبرة والتي يتم شنها داخل مدينة الزقازيق فوجئ بقيام الموظف المسؤول عن تحسين البيئة برئاسة المركز ويدعي "شحاتة النجار" يقوم بزيارته بمكتبه ويقوم بإعطائه لفافة بها مبلغ مالى يقدر بحوالي ٩ آلاف جنيه.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق بأن الموظف أخبره انه خلال قيامه بأداء عمله وجد تلك اللفافة قبل إلقائها بالقمامة، ويظهر من داخلها بصعوبة أوراق مالية، وبفتح اللفافة تبين انه مبلغ مالى مصروف من أحد البنوك.

وأشار "فاروق" الي انه تم علي الفور التواصل مع إدارة البنك المدون علي الورق الملفوف به المبلغ المالي وتم التمكن من الوصول الي رقم هاتف الشخص وتم الإتصال به والتواصل معه وتسليمه المبلغ بمكتب رئيس المدينة.

ومن جانبه، فقد أعرب صاحب المبلغ عن سعادته باسترداد المبلغ، موجها الشكر إلى رئيس المدينة والموظف لأمانته في تأدية عمله وسعيه إلى التوصل له وتسليمه المبلغ.
 

إقرأ ايضا

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

"الأوقاف" : الإمام المحتفي بحادث فيينا الإرهابي لا صلة له بالوزارة

كورونا الإمارات

استشاري يوضح الفرق بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

الشيخ خالد الجندى

الجندي: ترك السعي انعدام بصيرة

أخبار متعلقة

مصر تشتري 24 طائرة من كندا

أول تحرك رسمي من كندا بعد حادث طعن فرنسا

مرصد الفتاوى التكفيرية

بيان عاجل من "الفتاوى التكفيرية" بشأن حادث فرنسا

الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلق على ارتفاع إصابات كورونا بمصر

رغيف الخبز

التموين تكشف حقيقة نقص وزن رغيف العيش

الانتخابات

الأرصاد تكشف طقس يومي الانتخاب

وزارة الأوقاف

الأوقاف توزع أطنان من لحوم الأضاحي على المحافظات