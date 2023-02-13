"عامل شيخ وخانها مع صديقتها الأنتيم قبل فرحهما بشهرين".. منشور لفتاة يثير ضجة





أنا مش قادرة أسكت أكتر من كدا عشان بجد كفاية.. بهذه الجملة هزت فتاة تدعي “سهيلة إسلام” مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك" إثر سردها مخلص قصة تعرضها لصدمة خطوبة صديقةها المقربة سابقا على خطيبها السابق مع عدم احترامه لها أمام الجميع عبر “فيسبوك”.

صدمة فتاة

قالت الفتاة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “يعني بعد خطوبة مدتها سنتين سبتني وكسرت بخاطري وفرحتي قبل فرحنا بشهرين وهديت كل الأحلام الورديه اللي كنت عايشه فيها ودخلت بسببك في حالة تروما وتعبت وفقدت النطق لفترة ودلوقتي بتخطب!!”.

وأضافت الفتاة المصدومة: “طب أنا لما عرفت إنك قرأت فاتحه مزعلتش و دعيتلك من كل قلبي و بعدها عرفت أنها صاحبتي الانتيم اللي استأمنتها على كل حاجة وكنت بجري عليها في فرحي وفي حزني ولما طلبت مني تكلمك واحنا مخطوبين بحجة إنها تسألك عن حاجات في الدين أنا قولتلها متستأذنيش أنا واثقة فيكي وواثقة فيه كلميه براحتك وبعدها اكتشفت قد إيه أنا كنت مغفلة ومع ذلك سكت ومتكلمتش”.

وتابعت في ادعائها: “لكن إنك تنزل بوست تسي فيه ليا تحت مسمى العوض وقد إيه انا كنت فالصو وانت كسبت الدهب وان غشاوة الفالصوا عمتك عن الدهب، بعد ما كنت طالع بيا السما دلوقتي بقيت فالصوا واللي خانت ثقه صاحبتها بقت هي الدهب وانت الماس😅 !!!!”.

وواصلت حيث أصبح منشورها الأكثر رواجا عبر “فيسبوك”: “كفاية أذى وتدمير فيا أكتر من كدا كفاية كفاية بقااااا والله وبالله وتالله لولا أمانة الشاتات والريكرودات لكنت نزلت سكرينات اوري فيها أصحاب الدين والتدين ع حقيقتهم من خيانة وكذب وخداع وكله تحت اطار الدين والشرع”.

خيانة صديقة

وأردفت: “ خلتوني فقدت الثقة في البشر كلهم لا بقيت مستأمنة صاحبة ولا عايزة حبيب حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل لا سامحكم الله دنيا ولا آخرة ، لا سامحكم الله دنيا ولا آخرة والله لو بينكم وبين الجنة ذنبي ما هسامح والله لأكون خصيمتكم أمام الله ليوم الدين والله لاقتص حق قلبي وطاقتي وروحي اللي خلصت عليكم قدام ربنا”.

ولفتت الفتاة إلى ما نشره خطيبها عقب الفسخ مباشرة، حيث قال: "لم أكن أتمني أن نصل لهذه المرحلة ابدا، لكن مشيئة الله دائما هي التي نهتدي بها ونسير بأمرها، قدر الله لي أن افترق عن خطيبتي وأؤكد على أنها كانت طيبة الأخلاق، حسنة السيرة، رائعة الحضور، كريمة الأصل، ولكن عدم التفاهم كان الحاجز اللعين الذي فرق بيننا، والله أسال أن يعوضها بمن هو أهل لها، وأن يعوضني بمن هو أهل لي، فانا عبده المؤمن بقدره، وهو الرب القادر الأعلم".

وأشارت أيضا مع إرفاق منشورها بصور لهم جميعا انتشرت بين الآلاف، وذلك عقب خطبة صديقةها المقربة على خطيبها السابق، الذي أضاف في منشور الخطبة الجديدة له: “هتتوجع من شخص كنت مديله الأمان، وهتتسند من حد ما كانش في حساباتك نهائيا، هتضيع من ايدك فرصة كنت بترتب ليها بقالك مدة، وهتجيلك لحد عندك فرصة تانية أحسن، ومن سكة مش على بالك، هتخسر ناس فالصو، وهتكسب ناس من دهب كانوا قدامك بس غشاوة اللي قبلهم خلتك تعمى عنه، كل فقد وراه عوض، وكل عوض أفضل من اللي اتفقد”، إن الله لطيف خبير".











