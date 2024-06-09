"عاشر الأم وابنتها".. اعترافات صادمة لـ"أم شهد" المتهمة بإحضار الفتيات لسفاح التجمع





تُواصل "حنان" الشهيرة بـ "أم شهد" والمتهمة بإحضار فتيات الليل لـ "كريم" الملُقب بـ سفاح التجمع، اعترافاتها التفصيلية أمام جهات التحقيق عن علاقتها بالمتهم بإنهاء حياة فتيات عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

وقالت شريكة سفاح التجمع، خلال اعترافاتها في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد: "اتصلت بي واحدة اسمها (بطة ملقاط) بتسرح في الشارع معانا وقالت لي عندي بت اسمها (آية) خديها سرحيها معاكي هي بنت كويسة وطفشانة من أهلها من سنتين وهاتنفعك، قلت لبطة ابعتيها، ولما وصلت آية عندي وأول ما دخلت قالت لي: (أكليني وهاتي لي هدوم علشان استحمى)".

وأضافت: "ما فاتش ساعتين بالضبط واتصل بي (كريم) - سفاح التجمع - وطلب شهد بنتي قلت له طفشانة بس عندي واحدة، قالي: معاها بطاقة، قلت له: لا، قال لي: ها تبسطني، قلت له: ايوه، قالي: هاتيها وتعالي عند نفق المترو، واليوم ده اداني 2000 جنيه وقالي عشان النهارده عيد ميلادى و عاوز أفرح الناس".

واستكملت المتهمة اعترافاتها: "لما البنت مرجعتش تاني يوم، فضلت اتصل به طول اليوم ما كانش بيرد وعلى بالليل رد فسألته: أومال آية فين؟ البت ما رجعتش، قالي: ما أعرفش أنا مشتها أصلها ما بتعرفش تعمل حاجة".

كما كشفت "حنان" الشهيرة بـ "أم شهد"، خلال اعترافاتها التفصيلية أمام جهات التحقيق، حول علاقتها بالمتهم بإنهاء حياة فتيات عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

وقالت: "أول مره أنا مارست الجنس مع كريم -سفاح التجمع- كانت في عربيته السودا، واتفق معايا إنه هايديني 1000 جنيه، لكنه طول أثناء ممارسة العلاقة قوي، وبدأت أحس بالملل".

وتابعت: "ما كونتش أعرف إن عربيته فيها كاميرات وأنه بيصورنا أثناء العلاقة، ولما زهقني في الممارسة قلت له: كفاية كده، لقيته بيديني 200 جنيه بس، قلت له: ايه ده؟ مش ده المبلغ اللي اتفقنا عليه؟ قالي: أصلك ما متعتنيش، وأنا ما اتبصطش النهاردة نبقى نعوضها مرة تانية".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرةهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.