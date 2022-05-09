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عاشر أكثر من سيدة.. تفاصيل العثور على خمسيني عاريا مبتور العضو الذكري

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الإثنين، 09-05-2022 09:56 ص

تواصل الاجهزة الامنية بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات العثوى على جثة ميكانيكيمبتور العضو الذكري داخل شقته بمنطقة كرداسة واشارت التحريات الاولية الى ان المجني عليه متعدد العلاقات النسائية وقد تكون احدى تلك العلاقات وراء قتله بتلك الطريقة.
وكشفت التحريات ان المجني عليه يدعى "خالد"، صاحب ورشة ميكانيكا، 54 سنة، عثر عليه غارقا في دمائه وملفوفا حول رقبته سلك كهربائي، وبه وصلة كهرباء "سلك عريان" بالعضو الذكري واللسان.

التحريات الأولية أشارت إلى أن المجني عليه يقيم بمفرده في منزله وليس متزوجا، وليس لديه أبناء، وله علاقات نسائية متعددة وأضافت أن المجني عليه تناول وجبة غذائية مع شقيقه في عيد الفطر، وذلك قبل العثور على جثته بيوم واحد، وأن شقيقه في اليوم التالي حاول التواصل معه لكنه لم يرد على هاتفه، فشك في تغيبه عدة ساعات وذهب إلى الشقة لكنه لم يستجب لطرق الباب، فاستعان بالجيران وكسروا باب الشقة وعثروا على جثمانه عاريا وبه آثار التعذيب فأبلغوا الشرطة.
واستدعت جهات التحقيق أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم، وجارٍ فحص علاقاته والوقوف على مدى وجود عداوات له مع آخرين من عدمه.
بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد العثور على جثة ميكانيكي في منطقة كرداسة.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ميكانيكي مخنوق ومبتور العضو الذكري.

وتكثف الأجهزة الأمنية في الجيزة من جهودها في فحص علاقات المجني عليه وكاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.
تحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.
 

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