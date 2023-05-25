الخميس 25 مايو 2023
توقيت مصر 13:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"حقق له صلاح أمنيته وأهداه قميصه".. وفاة الطفل عاشق ليفربول

السعودية تعلن إعادة العلاقات مع كندا.. فماذا كان سبب انقطاعها 5 سنوات؟

40 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء وأنباء عن تعويم جديد

الشرقية.. إحالة أوراق أب عاشر ابنته وحملت منه إلى المفتي

بعد تصدرها الترند.. طليقة تامر حسني تعلق من جديد

فيديو.. عروس تكتشف أن زوجها امرأة بعد شهور من الزواج

بعد فرض 100 جنيه على المغادرين مصر.. نجيب ساويرس: "قرار غبي"

بعد اتهام بسمة بوسيل أنها السبب في طلاقها من تامر حسني.. هبة عمر ترد

"عاشرها برضاها لمدة يومين".. تفاصيل واقعة السائق والطالبة في الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن اللاعب الهارب أحمد بغدودة

"عاشرها برضاها لمدة يومين".. تفاصيل واقعة السائق والطالبة في الساحل

Capture
ارشيفية
الخميس، 25-05-2023 09:10 ص

 

أحالت جهات التحقيق المختصة بنيابة شمال القاهرة الكلية سائقا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بمنطقة الساحل.

 

شهد  رائد شرطة و معاون مباحث قسم شرطة الساحل أن تحرياته توصلت إلى تغیب الأخيرة عن مسكن ذويها إثر اختطاف المتهم لها من دائرة قسم شرطة الساحل حال عودتها من دروسها واصطحبها الى العين السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج مستغلاً حداثة سنها وابعدها بداخله عن أهليتها لمدة يومين وأنه جردها خلالهما من ملابسها وتحسس مواطن عفتها برضاها بقصد الاعتداء عليها مستغلا حداثة سنها وقلة إدراكها لما يمارسه قبلها من أفعال لإشباع رغبته.

وأضاف أنه نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر قبل المتهم تمكن من ضبطه وأرشده الأخير عن وكره محل إيوائه للمختطفة فتوجه صوبه وعثر عليها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خَطَفَ الضحية بغير تحايل أو إكراه بان توجه الى حيث أيقن تواجد المجني عليها واصطحابها لمكان قصي وأبعدها عن ذويها لمدة يومين مستغلاً حداثة سنها ، هذا وقد اقترنت بالجناية بجناية هتك عرض المُخْتَطَفة ؛ إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن جردها من ثيابها إبان اختطافه لها داخل وكّره وتحسس بيده مواطن عفتها مستغلاً حداثة سنها.

إقرأ ايضا

gbPFC

الشرقية.. إحالة أوراق أب عاشر ابنته وحملت منه إلى المفتي

240831194_384256793071007_3075212380019925789_n

بعد تصدرها الترند.. طليقة تامر حسني تعلق من جديد

نت

فيديو.. عروس تكتشف أن زوجها امرأة بعد شهور من الزواج

أخبار متعلقة

1001761

في الأسانسير وشقتها.. ماذا حدث بين حارس عقار الإسكندرية والطالبة؟

Capture

زوجة سعودية تضبط خادمتها أثناء ممارسة الرذيلة مع السائق وتتهم ابنها بمعاشرتها

images

أستاذ جامعي ينتحل صفة طبيب ويهتك عرض أربعينية

Capture

طفلة تقود والدها إلى حبل المشنقة بالشرقية.. عاشرها حتى حملت منه!