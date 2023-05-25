"عاشرها برضاها لمدة يومين".. تفاصيل واقعة السائق والطالبة في الساحل





أحالت جهات التحقيق المختصة بنيابة شمال القاهرة الكلية سائقا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بمنطقة الساحل.

شهد رائد شرطة و معاون مباحث قسم شرطة الساحل أن تحرياته توصلت إلى تغیب الأخيرة عن مسكن ذويها إثر اختطاف المتهم لها من دائرة قسم شرطة الساحل حال عودتها من دروسها واصطحبها الى العين السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج مستغلاً حداثة سنها وابعدها بداخله عن أهليتها لمدة يومين وأنه جردها خلالهما من ملابسها وتحسس مواطن عفتها برضاها بقصد الاعتداء عليها مستغلا حداثة سنها وقلة إدراكها لما يمارسه قبلها من أفعال لإشباع رغبته.

وأضاف أنه نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر قبل المتهم تمكن من ضبطه وأرشده الأخير عن وكره محل إيوائه للمختطفة فتوجه صوبه وعثر عليها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خَطَفَ الضحية بغير تحايل أو إكراه بان توجه الى حيث أيقن تواجد المجني عليها واصطحابها لمكان قصي وأبعدها عن ذويها لمدة يومين مستغلاً حداثة سنها ، هذا وقد اقترنت بالجناية بجناية هتك عرض المُخْتَطَفة ؛ إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن جردها من ثيابها إبان اختطافه لها داخل وكّره وتحسس بيده مواطن عفتها مستغلاً حداثة سنها.