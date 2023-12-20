عارية تمامًا.. اعترافات قاتل أمه: مشيها شمال





أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية المتهم بقتل والدته إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجرى التحريات.

نص أقوال مجرى التحريات

توصلت تحرياته السرية إلى صحة قيام المتهم بقـ تل المجني عليها طعناً بسـ لاح أبيض قاصداً إزهاق روحها بسبب سوء معاملتها له وقيام البعض بمعايرته لسوء سلوكها كما قرر أنه استقل مع المجني عليها سيارة اجره من منطقة الحسين.

حالة من الهياج

وتوجها إلى منطقة الأسمرات وقام بشراء بعض احيتاجاتهم في الطريق "فحم – معطر – مرهم طبي". وعقب وصولهم طلبت منه المجني عليها تنظيف الشقة وغسل ملابسها وعقب انتهائه قام بتعاطي المواد المخدرة مما أفقده بعض الوعي واستلقى نائماً في أحد أركان الشقة الا ان المجني عليها قامت بإيقاظه من النوم فاستيقظ مصابا بحالة من الهياج فقامت بالتعدي عليه بالسب والشتم وتوبيخه وإهانته لاستكمال نظافة الشقة فقام المتهم بمبادلتها السب فقامت بنهره ودفعه فبادلها بعض اللكمات بالوجه أفقدها اتزانها فسقطت أرضاً وقام بمداومة التعدي عليها باللكمات والركل بقدمه ثم انتوي قتل المجني عليها فاستل سـ كين مطبخ كانت بجوارها أرضا وطعنها عدة طعنات بالرقبة حتى أودي بحياتها ثم قام بسحبها من عند باب الشقة لداخل المطبخ حتى أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

ثم قام بسرقة حافظة نقودها التي كانت تحتفظ بها داخل ملابسها بمنطقة الصدر واستولى منه على مبلغ مالي وقدره ( 500 جنيه) كانت بحوزتها ثم قام برفع ملابسها حتى أصبحت عارية تماما حتى يوحي أنه هناك واقعة تعدي جنـ سي عليها ويبعد الشبهة عنه وقام بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم بإحدى الغرف بالشقة وقام بغلق الباب من الخارج بالمفتاح والقفل بالمفتاح والتخلص منه بأحد صناديق القمامة أثناء هروبه وقام بإنفاق المبلغ المالي على متطلباته الشخصية ثم عاد إلى منطقة الحسين والتواجد خلال تلك الفترة بصورة ظاهرية للجميع وقام بحلق شعره وذقنه محاولاً منه تغيير معالمه خشية من أن يكون هناك شاهدا له عقب ارتكاب الحادث ثم قام بالتخلص من ملابسه التي كان يرتديها بإلقائها بأحد صناديق القمامة بمنطقة الجمالية.

قتل عمد

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل عمداً المجني عليها على إثر مشادة كلامية فيما بينهما حطت فيها من شأنه بعبارات مثل يا فاشل يا مدمن فاستل سـ لاحاً ابيضاً وسدد لها طعنات برقبتها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها و قد ارتبطت هذه الجناية بجنحة سرقة بأنه سرق المبلغ المالي المبين وصفاً و قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليها.