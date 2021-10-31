عارضة أزياء شهيرة تنشر صور فاضحة لها بجوار جثمان والدها قبل دفنه

الأحد، 31-10-2021
07:14 م
حالة
من الجدل أثارتها عارضة الأزياء والمدونة الأمريكية الشهيرة، جين ريفيرا، بنشرها صورا
فاضحة بملابس سوداء غير محتشمة من أمام تابوت
يحمل جثمان
والدها خلال مراسيم جنازته.
وأرادت
ريفيرا نيل أعجاب أكثر بهذه الصور، إلا أن الانتقادات وردود الفعل الغاضبة أجبرت الحسناء
على حذف حسابها نهائيا من موقع "إنستجرام"، بعدما كان يحوي مئات الآلاف من
المتابعين.
ونشرت
ريفيرا الصور مصحوبا بتعليق "الفراشات تطير بعيدا، نم جيدا يا أبي، كنت صديقي
المفضل. لم تعش حياتك عبثا".
وقال
زميلها إسحاق كاستيلو "جين كانت تحظى بشعبية كبيرة في المدينة، وكان والدها محترما،
وحضر الكثيرون لوداعه. لكن سلوكها تسبب في حالة من الغضب حتى صديقاتها شعرن بالحرج
من تصرفها".