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توقعات بـ 100 ألف إصابة كورونا يومية في فرنسا

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ارتفاع اصابات كورونا في فرنسا
 
الإثنين، 26-10-2020 01:02 م المصريون
أكد البروفسور "جان فرنسوا دلفريسي" المستشار الطبي للحكومة الفرنسية، خلال مداخلة له عبر إذاعة  «آر تي إل» إنه يتوقع أن يكون هناك أكثر من 50 ألف حالة يومياً من إصابات كورونا.
وأفاد إن الأرقام المعلنة اليومية عن إصابات كورونا يمكن أن تكون أعداد مضاعفة في الحقيقة، قائلا: "نحن في اللجنة العلمية نقدر أننا في نطاق مائة ألف حالة يومياً».
يشار الي ان  وزارة الصحة قد أعلنت في بيان أمس الأحد، إن فرنسا سجلت عدداً قياسياً لحالات العدوى الجديدة بلغ 52 ألفاً و10 إصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في ظل اجتياح الموجة الثانية من التفشي لأوروبا.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في فرنسا إلى مليون و138 ألفاً و507 حالات، لتتجاوز البلاد بذلك الأرجنتين وإسبانيا، وتصبح في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا.
 

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