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عائض القرني يتراجع عن التعزية في أبوإسحاق الحويني ويتهمه بأمر صـ.ـادم

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الخميس، 20-03-2025 02:56 م

في موقف صادم الكثيرين وفاجأ الجميع، تراجع الداعية السعودي الشهير الشيخ عائض القرني عن التعزية في الداعية المصري أبوإسحاق الحويني الذي رحل قبل يومين بعد رحلة مع المرض وتم دفنه في قطر.

وكتب "القرني" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": (توضيح هام)

 

سبق وأن غردتُ بتعزية لأحد الأشخاص، والذي لم أعلم بتفاصيل منهجه، وبعد البحث والمطالعة وتنبيه المحبين من الثقات على الأخطاء، أقول بوضوح واعتقاد:

قد نعزي ونثني على أشخاص ولم نكتشف منهجهم بالتفصيل، حتى يظهر لنا الحق في ذلك، فنحن على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، وكل من خالف هذا المنهج ولو في مسألة فلا نقرّه عليها أبداً، ونحن مع ولاة أمرنا الذين بايعناهم على كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ومع علمائنا الكبار الأفاضل، ومع وطننا المملكة العربية السعودية ..القيادة والوطن خط أحمر ولا نقبل أي مساومة على ذلك.

 

واختتم بالقول: "وأنا راجع إلى الحق، وجزى الله خيرًا مَن نصحنا ونبّهنا ودلّنا على الصواب".

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