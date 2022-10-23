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عائشة بن أحمد: مشهد اغتصابي أرهقني واستمر 12 ساعة (صور)

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عائشة بن أحمد
Native
Teads
الأحد، 23-10-2022 09:28 ص

كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، أن مشهد محاولة " الاغتصاب" في مسلسل "وعد إبليس" الأخير، من أكثر المشاهد الصعبة التي واجهتها أثناء التصوير، لإعادة التصوير أكثر من مرة، خاصة مع عملية الدفع من قبل الفنان المصري عمرو يوسف.

وأضافت بن أحمد"، بحسب موقع العربية، أنها شعرت بالإرهاق جدًا خلال التصوير، بسبب مدته التي كانت تصل إلى 12 ساعة مستمرة، هذا بجانب الإرهاق الجسدي الذي ظهر في الحلقة الأخيرة من المسلسل، بسبب الطقس وشعورها بالبرد.
أشارت الفنانة التونسية، إلى أنها تفضل العمل في المنصات، أكثر من مسلسلات رمضان لأنها أصبحت أرهق وهو ما يجعلني أحيانا أكره الشخصية.


 

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