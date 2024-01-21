ظهور صادم لـ محمد منير في جنازة شقيقته

الأحد، 21-01-2024
03:58 م
احتضن مسجد الحصري، مراسم تشييع جثمان شقيقة المطرب محمد منير
التي وافتها المنية فجر السبت.
ووصل جثمان الفقيدة إلى مسجد الحصري أمس، وسط حرص من المقربين للفنان محمد منير
على الحضور.
وظهر محمد منير
بشكل صادم في جنازة شقيقته، فتوكأ على المحيطين حوله وكان أبرزهم النائب والإعلامي مصطفى بكري، حتى يتمكن من صعود درجات السلم ودخول المسجد.
كان الموت أفجع محمد منير
، بوفاة شقيقته، ونقلت وسائل إعلام محلية منشورا دوّنه الكاتب محمود موسى عبر "فيسبوك"، قال خلاله: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد.. شقيقة نجمنا الكبير محمد منير
".
محمد منير
في جنازة شقيقته
أضاف: "ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري، والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات.. خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير
ولكل الأسرة.. ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة".