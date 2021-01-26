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طليقة نجل «القذافي» ترتكب مجزرة في سوريا

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طليقة نجل القذافي
 
الثلاثاء، 26-01-2021 07:37 م محمد فضل - متابعات

أقدمت ألين سكاف طليقة هنيبعل نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، على الاعتداء على عناصر شرطة النظام السوري في العاصمة دمشق.
وقالت مصادر إعلامية سورية: إن “سكاف” دهست عناصر من شرطة النظام السوري وصدمت دراجة نارية لهم بالعاصمة دمشق ومن ثم لاذت بالفرار.
وأضافت أن مرافقي “سكاف” أطلقوا النار على دورية الشرطة التي حاولت اللحاق بها، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المارة.
وأوضحت المصادر أن “سكاف” أقدمت على هذا الاعتداء على إثر غضبها من عنصر الشرطة الذي قام بإيقافها بسبب قيادتها المتهورة.
وختمت المصادر بأن “سكاف” تعمل عارضة أزياء وهي تحمل بطاقة لجوء في دمشق وتحظى بدعم من قبل شخصيات رفيعة المستوى بنظام الأسد.
 

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