طليقة فائق حسن: أصالة دخلت بيتي في غيابي رفقة زوجي وهذا ما فعلته في غرفة نومي

الخميس، 28-07-2022
12:50 م
صدمت مارتا حامد
طليقة الشاعر العراقي فائق حسن
الجمهور بعدما كشفت في مقابلة مع الاعلامي ايلي
باسيل كيف دخل طليقها وزوجته الفنانة أصالة
بيتها في غيابها خلال تواجدها في لوس
أنجلوس وأمرا بازالة اغراضها لتتفاجأ حامد عند عودتها الى دبي بأن لا اغراض لها في
المنزل بهدف ترحيلها منه.
وأشارت إلى أن جيرانها
رأوا أصالة
تدخل المنزل مشيرة إلى أنها لم تفعل ما يسيء الى الفنانة
السورية
وطليقها منذ زواجهما، مرجحة أن أصالة
تريد الإقامة في منزلها لأنه أكبر من الذي
تعيش فيه حاليا في دبي خصوصا أنه باسم فائق حسن
لكنه تركه لمارتا لتعيش فيه مع أولادهما.
وعن دخول أصالة
وفائق
حسن ورجالهما خلسة إلى المنزل فقد أشارت مارتا أنها سترفع شكوى إلى الشرطة و طلبت
من حاكم دبي أن ينظر بما حل بها.
كما صورت في لقائها
المباشر مع باسيل كيف تغير المنزل من الداخل وكيف أصبحت غرفة ملابس خالية من أي
قطعة مؤكدة ان الأمر معيب جدا.