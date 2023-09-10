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طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة: أجبروني على تسجيل فيديو الصُلح

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ريم طارق
الأحد، 10-09-2023 12:52 ص

 

وجهت ريم طارق، طليقة مغني المهرجانات حسن شاكوش، رسالة إلى المذيعة رضوى الشربيني، عبر فيديو قصير نشرته على خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام.

 

وقالت ريم "أنا عاملة الفيديو ده عشان أوضح الفيديو اللي انتشر إني خدت حقوقي، الفيديو ده كان إجباري عليا عشان أقدر اخد حاجاتي، وعملته وكان المفروض ينزل لما كل حاجة تخلص".

 

وتابعت ريم في الفيديو الذي وجهته لـ رضوى: "مفيش صلح حصل كل اللي حصل كان فيلم ولعب عليا عشان السوشيال ميديا والإعلاميين يهاجموني، رضوى الشربيني إنتي متعرفيش أنا تعرضت لإيه عشان أعمل الفيديو ده، كل حاجة اتكلمت فيها قبل كده كانت بدليل، أقسم بالله كل حاجة قلتها معايا دليل عليه، وأنا قلت إن الصلح خير بس من الواضح إن الطرف التاني مش حابب ده".

 

كانت رضوى الشربيني، علقت خلال حلقتها الجديدة من برنامجها "هي وبس"، عبر قناة CBC سفرة، على واقعة انتهاء الخلاف ريم وشاكوش.

 

وأوضحت رضوى أنها تناولت هذه القضية مرتين خلال حلقات برنامجها فى الفترة الماضية، ولكنها تراجعت عن تعاطفها معها بسبب نشرها مقطع فيديو تعتذر خلاله لطليقها حسن شاكوش، وقالت إنه شخص محترم وما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم بسبب تدخل عدة أطراف بينهما.

 

واستكملت: "ريم تراجعت عن حديثها من خلال مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته في الساعات القليلة الماضية بأنها تلقت كافة حقوقها ومستحقاتها المادية، قائلة: "أنا آسفة يا حسن شاكوش .. وأنا رضوى الشربيني بعتذرلك على الهواء".

 

تابعت أن القضية أخذت مجالا كبيرا من الاهتمام تعاطفًا مع "الست"، التي تم تطليقها وطردها خارج منزلها وكان رجائها أن تنتهي علاقتهما بمنتهى الشياكة والاحترام، مشيرة إلى أن الجميع كان فى حالة تصديق تام على أن البنت هي المظلومة لأنها تدافع عن سمعتها وشرفها.

 

ووجهت "رضوى"، رسالة للسيدات بضرورة الحفاظ على أسرار بيوتهن وعدم الافصاح عن أسرارهن دون تفسير.

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