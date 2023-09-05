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طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي وتكشف السبب

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ريم طارق
الثلاثاء، 05-09-2023 01:05 م

حلت ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش، ضيفة على برنامج قعدة ستات، الذي تقدمه المذيعة مروة صبري على إحدى القنوات الفضائية.
وقالت ريم بشأن تصريحاتها السابقة بأن شاكوش كان على علاقة بفنانة وقت زواجهما وهو ما تسبب في خلافات بينهما: "أنا محاسبش ست، الشخص ده لو مكتفي باللي متجوزها مش هيروح لحد تاني، أنا مش هقعد أحارب في كل الناس، لو مش مكتفي سيب الحد اللي معاك ده لحد مكتفي بيه ويقدره ويحترمه".
وطلبت مروة صبري من ريم توجيه كلمه تصالح من خلالها الفنانة حورية فرغلي، والتي تم الزج باسمها في الأمر، بعد توقع البعض أنها الفنانة التي تقصدها ويبدأ اسمها بحرف الحاء، وقالت مروة "لو حورية فرغلي بتتفرج وهي زعلانة"، لتعلق طليقة شاكوش "لا هي مش زعلانة، هي قالت البنت مجابتش اسمي، وقالت إن الناس اللي بتقول اسمي. وأنا مقلتش حاجة تخص حورية فرغلي عشان أتراجع فيها".
كانت "ريم" حلت قبل فترة ضيفة على برنامج "90 دقيقة" تقديم المذيعة بسمة وهبة ويعرض على قناة "المحور" وتحدثت عن السبب الحقيقي وراء انفصالها عن "شاكوش" والأزمات التي تعرضت لها مؤخراً بسبب المشاكل بينهما.
وقالت "أنا اتحملت اللي محدش يتحمله من رابع يوم جواز وكل يوم بشوف قصة وموضوع كفاية اني كنت مهددة إني أقعد في البيت أو أني أخرج من البيت معرفش أرجع".
وكانت ريم طارق أقامت دعوى نفقة ضد زوجها حسن شاكوش طالبته فيها بدفع 2 مليون جنيه بعد الخلافات التي أثيرت بينهما خلال الفترة الماضية ومن بينها طردها من منزلها.

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