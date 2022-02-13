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طلاق منة حسين فهمي للمرة الثالثة وتحاول الانتحار

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منة حسين فهمي
Native
Teads
الأحد، 13-02-2022 09:50 ص
تصدرت منة حسين فهمي، تريند جوجل وذلك بعد تصريحاتها الجريئة وإعلانها الطلاق وإقبالها على الانتحار.
وأعلنت منة حسين فهمي ابنة الفنانة ميرفت أمين، عن انفصالها للمرة الثالثة بعد زواج استمر لفترة ليست طويلة.
وكشف منة حسين فهمي عبر خاصية الاستوري عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، عن انفصالها دون رجعة من محامي شهير كان قد أقامت حفل زفافها عليه في إحدى المدن الساحلية .
وأوضحت منة حسين فهمى، محاولتها التخلص من حياتها في سن 24 عاما، لتفاجئ متابعيها ردا على سؤال من متابعيها أنها بالفعل اتخذت هذا القرار خلال هذا السن بالتحديد، وأضافت ردا على سؤال آخر بشأن سر عدم دخولها عالم التمثيل، وقالت: "ما بعرفش أمثل، ومعنديش الجرأة".
وكانت تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لـ منة ابنة الفنان حسين فهمي برفقة والدها وزوجته أثناء استمتاعهم بالإجازة الصيفية.
 

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