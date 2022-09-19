طبيب يفجر مفاجأة عن سر بيع عربيات السجق والكبده بـ 5 جنيهات

سجق وكبده

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تعد عربيات الكبدة والسجق من الاكلات الشهيرة لدى المصريين و يلجأ الكثير من الاشخاص الى تناولها لسعرها القليل و الذى يتراوح من 5 الى 10جنيهات.

ويتسائل البعض عن مصدر الكبدة والسجق الذى يقوم البائع بتسعيرها بمبلغ قليل بالرغم ان الكيلو الكبدة البلدى يصل الى ٢٠٠ جنيه.

وهو ما تداوله بعض رواد السوشيال ميديا من صور لعربيات الكبدة والسجق يحذرون الناس من تناولها لمخاطرها الصحية.

حيث اوضح الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عن خطر مميت للإنسان تشكلهما الكبدة والسجق يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وفسر رخص التسعيرة من البائع يرجع الى ان الكبدة تكون مجمدة بالدم فقط و ليست كبدة بلدى ، و السجق يعتبر بواقى اكلات من قبل .

وأكد خبير التغذية، أن الطعام المميز الذى تجده هو عبارة عن توابل عديدة يضفونها على السحق والكبدة حتى لا تكتشف الأمر.

