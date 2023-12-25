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طبيب يفجر مفاجأة: "الفينو أساس كل البلاوي"

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فينو
الإثنين، 25-12-2023 01:59 م

فجر الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، مفاجأة عن مخاطر الخبز، قائلًا إن 75% من الأمراض سببها العيش والدقيق الأبيض والسكر والزيت والدهون، وخاصة العيش الفينو، لأنه يتسبب في مشكلات صحية بالمعدة والقولون.
وشدد الجارحي، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، على أهمية الحفاظ على الحالة النفسية، وتجنب أي مدخلات سلبية للصحة النفسية، موضحًا أن عواقب الحالة النفسية تكون وخيمة جدًا.
وتابع نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة،: "لا بد من التهوية الجيدة والمناسبة والتغذية المناسب، إضافة إلى تناول لخضار بشكل يومي.".

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