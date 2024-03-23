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طبيب شرعي يطالب بوقف عرض مسلسل «أشغال شقة» ...فما السبب

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اشغال شقه
السبت، 23-03-2024 02:19 م نسمه عبد الوهاب
شن الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، هجوما حادا على مسلسل «أشغال شقة» بطولة هشام ماجد، الذي يعرض حاليًا ضمن مسلسلات رمضان على شبكة قنوات mbc، وذلك بسبب مشهد الكبدة البشرية، التي قامت خادمة الطبيب الشرعي، طهيها في عزومة بمنزله، ظنًا منها أنها «كبده بلدي»، وهو المشهد الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أغضب العديد من الأطباء الشرعيين، منهم الدكتور فودة، الذي وصفه بقمة الاستهزاء والسخرية من مهنة الطبيب الشرعي

ويجسد هشام ماجد شخصية طبيب شرعي، لكنه يقدمها بطريقة كوميدية ساخرة من خلال المواقف التي يتعرض لها في أثناء عمله، لكنها انطوت على بعض الأخطاء تتعلق بتلك المهنة، رصدها «فودة» بقوله: «لا يوجد طبيب شرعي يذهب بأحراز القضية إلى منزله، إلا نادرًا، فلا يعقل أن يذهب طبيب شرعي بكبد شخص ميت إلى منزله، كما ظهر في المسلسل»، منتقدًا طريقة عرض المسلسل لصورة الطبيب الشرعي، فهو بحسب قوله، عالم في مهنته يجمع بين علوم الطب والقانون، ويحظى برتبة قاضي.

الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق (أرشيفية)
«لا يجوز السخرية من الطبيب الشرعي أو تقديمه بشكل كوميدي هابط بهدف إضحاك المشاهدين»، قالها «فودة»، خلال حديثه لـ«المصري اليوم»، متسائلا: «ماذا يريد طبيب ذهب بكبد شخص ميت إلى منزله، هل يريد تحليله؟.. كيف يمكنه إجراء ذلك في المنزل»، موضحًا أن مثل هذه العينات لا يجوز الخروج بها من معامل الطب الشرعي.

وأثيرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي إعجابًا بمشهد طهى الخادمة (إنعام سالوسة) للكبده البشرية بالخطأ، ثم الصدمة التي اعتلت وجوه الجميع عندما اكتشفوا هذا الخطأ ليتحول الإعجاب بمذاق الكبده إلى إحساس بمغص وانقلاب معوي، وهو ما رآه رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، استهزاء بمهنة من أشرف المهن، ليس في مصر فقط إنما في العالم كله: «هذا ليس فنًا».

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