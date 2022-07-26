طبيبة تخلع زوجها: بتاع رجالة وبيجبر السواق بتاعه على ممارسة الشذوذ!

الثلاثاء، 26-07-2022
08:40 ص
أطلقت الزوجة الطبيبة
صرختها داخل محكمة الأسرة، مطالبة بخلع زوجها موظف البنك الثري، الذي وفر لها جميع
سبل العيش الكريم، لكنه انقلب حاله معها وأصبح يفضل معاشرة الرجال له عن معاشرته
لها.
التفاصيل الصادمة
كشفتها الطبيبة
صاحبة الـ 23 عامًا- حسب صدى البلد- فتقول:" أنا أتجوزت وعندي
بنت وحيدة، وزوجي موظف في بنك ومقتدر ماليا، واشتري ليا بيت كبير، وفتح ليا حساب
في البنك باسمي، ولذلك كنت أحبه فهو كان سخي وكريم معي لأقصى درجة ممكنه".
وتضيف الزوجة
العشرينية:" سارت بيننا الحياة بشكل هادىء وأنجبنا بنتنا الوحيدة وسط فرحتنا
بها نراه تكبر يوم بعد يوم أمام أعيننا، وبعد مرور فترة من الوقت أصبح جوزي يبعد
عني بشكل كبير، وبدأ يختلي بنفسه داخل الحمام لفترات طويلة بصحبة هاتفه المحمول
ومش عارفه أيه السبب في كده".
وتستكمل الزوجة:"
مش عارفه هو بيعمل معايا كده ليه وهجرني في السرير ومبقناش نمارس العلاقة الحميمية
زي الأول وبعدنا عن بعض وحياتنا بقت مملة لدرجة كبيرة وأصبح الصوت العالي هو اللى
المسموع في البيت بس ومفيش غير المشاكل وتحول المنزل لجحيم بسبب ذلك".
وتوضح الزوجة
العشرينية:" جوزي بعد ما كان من شغله للبيت وأصبح يحب جدا قعدة القهاوي على
الرغم إنه في بداية الزواج كان رافض كل ده، وللأسف بدأ يبعد عني ويتأخر في الشغل
لوقت كبير بدون سبب مقنع، وأصبحنا زى الأغراب في بيت واحد، وأهملنا أنا وبنته بشكل
كبير".
واكدت الزوجة:"
كان جوزي جايب عربية للبيت بسواق لقضاء حوائجنا، ولكي لا أقود السيارة ويحدث شىء،
وفوجئت في يوم بأن السواق لا يرد على هاتفي المحمول عند طلبه للذهاب لقضاء حاجة
مهمة في الخارج، ولما رد وكلمته قالي إنه مشي من الشغل ورفض يرجع تاني بدون سبب
واضح ولم يخبرني بأي شىء، وبعد فترة زوجي أحضر سائق
أخر واستلم وظيفته".
زوجة تشتكي: زوجي شاذ
وعاملي فضيحة
وتكمل الزوجة:"
بعد استلام السائق
الجديد العمل ولكن بعد يوم واحد فوجئت به يتشاجر مع زوجي ويحاول
التعدي عليه بالضرب وحدوث مشادة كبيرة فيما بينهما، وأصبح يردد استغفر الله العظيم
ولا فلوس الدنيا تقدر تخليني أعمل كده وخرج من البيت غاضبا تاركا العمل مرددا بيت
الشواذ".
وتضيف الزوجة:"
في البداية أنا اتصدمت من اللى سمعته وعرفت ليه جوزي هجرني في السرير كل الوقت ده
وجلوسه في الحمام لفترات طويلة بدون سبب، للأسف عرفت إن جوزى شاذ يميل للرجال بدلا
من السيدات، واصبح وجودي معاه بدأ يضايقه، ولا أعلم كيف تحول لذلك الشخص الشاذ
يمكن ان يكون حدث ذلك أثناء سفره للخارج لفترة من الوقت، وطلبت منه الطلاق لكنه
رفض ذلك وأخبرني بإنه يحبني ولكن هو شاذ ولا يريد العلاج من ذلك الأمر".
وتختتم الزوجة حديثها:
"زوجي غني ولكن ليس قريب من الله والدين، فالبعد عن الدين هو ما دفعه لفعل
ذلك وأرغمني عن التنازل عن كل شئ مقابل دعوى خلع رفعتها ضده وكسبت قضية الخلع ولكن
لم أخبرأهله بذلك ويكفيه ما سيفعله به الله على مدي عمره بسبب ذلك".