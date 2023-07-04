طالبة وطالبة في الإعدادية يمارسان الرذيلة حتى حملت وأنجبت سفاحًا

ارشيفية







تباشر النيابة التحقيق في واقعة العثور على جثة رضيعة "حديثة الولادة" بأحد شوارع الساحل.





كشفت التحقيقات الأولية عن علاقة غير شرعية بين شاب وفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا لمدة عامين أي انهما مارسا الرذيلة منذ أن كانا في الخامسة عشر من عمرها بالمرحلة الاعدادية، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج حتى حملت وأنجبت طفلة سفاحًا، لكنها توفت، فألقوها في الشارع.





وبتفريغ الكاميرات، توصلت جهود رجال المباحث إلى أن الأم ألقت رضيعتها في الشارع، خوفًا من الفضيحة ولعدم وجود أوراق ثبوتية للطفلة.





وبإلقاء القبض على الأم المتهمة، أرشدت عن والد الطفلة وأمرت النيابة بحبسه بتهمة هتك عرض قاصر بدون إكراه، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل "dna" ومضاهاته بالبصمة الوراثية للطفلة.