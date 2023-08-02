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طالبة تقص شعرها في بث مباشر وتبكي: الثانوية جميلة وتحفة!

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الطالبة
الأربعاء، 02-08-2023 10:11 ص

أظهر مقطع فيديو، طالبة ثانوية تنهار بالدموع وتقص شعرها بسبب تخرجها من الثانوية بنسبة منخفضة.

وقالت الطالبة في الفيديو: ثانوية إيه اللي تدمرنا.. الثانوية ولا بتدمر ولا بتعمل حاجة"، ثم دخلت في نوبة بكاء وهي تقص شعرها.

وتابعت: مين قال إن الثانوية بتدمر.. إحنا وزيرنا بيموت فينا.. مين قال إن الثانوية بتدمر "الثانوية جميلة وتحفة".

وأمسكت الطالبة بشعرها التي قصته بالمقص وتقول:" شايفين ثانوي.. شايفين وزيرنا حبيبنا".


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