ضرب وشتائم على متن الطائرة.. كشف السبب الحقيقي لطلاق شيرين وحسام حبيب

الإثنين، 18-12-2023
01:43 م
أثار انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب
للمرة الثانية، جدلًا في اليومين الأخيرين.
ولم يذكر الطرفان الأسباب التي آلت بهما إلى اتخاذ هذا القرار، الذي نُقل عنهما فقط من وسائل إعلام دون إصدار أي منهما لبيان.
وكشفت مجلة "الجرس" اللبنانية، إلى أن الخلاف يعود إلى مشادة حدثت بينهما، أثناء تواجدهما على متن طائرة بعد حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية.
وأفادت المجلة، بحسب ما نقلته على لسان مقربين، أن المشادة تطورت إلى تبادل الشتائم والضرب.
نوه المقربون بأن الخلاف سببه تدخل "حسام" في الشؤون الفنية لـ"شيرين" بطريقة لم تقبلها، حتى طالبته بالطلاق.
ورفض "حسام" تنفيذ طلب "شيرين"، لكن بعد تدخل وسطاء بينهما قرر الطلاق.
كان الإعلامي المصري عمرو أديب كشف تفاصيل طلاق شيرين من حسام حبيب
، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا معها وأكدت له الخبر.
وقال عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على شاشة "MBC مصر": "شيرين أكدت لي خبر الطلاق، ووصفت الانفصال بأنه كان حضاريا وتم في هدوء تام وود ودون أي مشاكل".
أضاف أن حالة "شيرين" جيدة رغم الانفصال، كما أن "حسام" بحالة جيدة، لكن قرار الطلاق جاء بعد "عواصف كثيرة".
وكشف "أديب" عن لقائه مع "شيرين" في بودكاست "Big Time"، الذي يقدمه مع المطربة أصالة، قائلا: "مهما حكيت لن تصدقوا ما قالته شيرين عن الأمور التي عانتها الفترة الأخيرة".
وتابع: "أرجو أن يكون الطلاق بداية جديدة لهما، وشيرين من 10 أيام تقريبا كانت واقفة على رجلها وفي حالة أفضل، وكشفت عن تحضيرها لـ5 أغاني جديدة وخضوعها لنظام غذائي وصحتها أفضل".
وهذا الانفصال هو الثاني بين الثنائي المصري، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، انفصلت شيرين عن حسام حبيب
، وهو الخبر الذي أكدته شيرين في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه عبر بيان رسمي.
وتزوجت شيرين من حسام حبيب
في أبريل/نيسان 2018، في حفل اقتصر حينها على الأهل والأصدقاء المقربين.
ومنذ زواجهما يتفجر الخلاف بينهما من حين إلى آخر، تارة في الخفاء ومرات في العلن.